Женщину с татуировкой на лице взяли ведущей новостей в Новой Зеландии

Первая в мире ведущая новостей с татуировкой на лице появилась в Новой Зеландии. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Unilad.

Пост ведущей достался Орини Кайпара. Она является представительницей коренного народа страны маори. Для этого народа характерно наличие отличительных татуировок на лице и теле.

Рисунки на своем лице женщина набила в 2017 году. В 2021 она начала свою карьеру на телеканале Newshub Live. 27 декабря ей пришлось в экстренном порядке выходить в прямой эфир, так как ее коллега не смог прийти на работу.

«Я потеряла дар речи. Горжусь тем, что стала ведущей новостей в шесть часов вечера», — рассказала женщина.