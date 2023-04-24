Интересное 24 апреля 2023, 12:46 Женщинам рассказали, как совмещать работу и декретный отпуск Роструд: женщины могут быть в декрете и параллельно работать до 1,5 года

Читать 360tv в

Женщины могут работать из дома и получать пособие по декрету на протяжении 1,5 года. Такой информацией поделились в Роструде. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Представители ведомства рассказали, что женщины могут работать неполный день. Кроме того, декретный отпуск можно использовать либо полностью, либо частями. Сейчас в стране разрабатывают законопроект, согласно которому установят количество рабочих часов, при которых женщина сможет претендовать на пособие, написали «Невские новости».

Реклама

«Мы продолжаем работать над этим вопросом. У нас пока нет формулировки, неполный рабочий день — это сколько часов. Сейчас мы в законотворческом процессе, который нужно будет закончить, прежде чем мы перейдем ко второму чтению», — заявила председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.