Женщина в Ирландии проглотила 55 пальчиковых батареек | 360°

Интересное 22 сентября 2022, 15:46 Поделиться Telegram

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Viber Женщина в Ирландии проглотила 55 пальчиковых батареек Unsplash.com

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Врачи в Ирландии достали 55 пальчиковых батареек из желудка пожилой пациентки. Об этом сообщило интернет-издание HuffPost.

Только чудом не был нанесен вред здоровью 66-летней женщины.

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Все началось с того, что она обратилась в больницу из-за болей в животе. Врачи сделали рентген и обнаружили в ее теле 55 батареек. При этом они не мешали желудочно-кишечному тракту. Медики поняли, что ждать, пока посторонние предметы выйдут из организма естественным путем, слишком опасно, они провели операцию.

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«Насколько нам известно, это самое большое зарегистрированное количество батареек, проглоченных в один момент времени», — сказали в больнице.

Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей. Как батарейки оказались у нее внутри, бабушка не рассказала, врачи эту информацию не обнародовали. Глотательница емких энергоносителей также это все не прокомментировала.

Ранее российский экологический оператор провел опрос среди россиян и выяснил, что 63% граждан выбрасывают батарейки, которые относятся к опасным видам отходов, неправильно. Так, одна батарейка может загрязнить около 20 кубометров земли и 400 литров воды.

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