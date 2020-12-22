Женщина с «самой большой грудью в Европе» сделала еще одну операцию

Женщина, считающая, что у нее самая большая грудь в Европе, сделала себе подарок на Рождество — она снова обратилась к пластическому хирургу и еще раз увеличила размер груди.

Жительница Германии Мартина Биг стремится к тому, чтобы стать обладательницей самой большой груди в мире, пишет Daily Star.

Женщина рассказала, что она еще пошла на операцию по увеличению груди всего через несколько недель после предыдущей операции.

«Перед Рождеством у меня была действительно большая процедура увеличения груди», — рассказала Биг.

При этом женщина отметила, что тот размер, который у нее сейчас, ее не устраивает, и она намерена сделать еще одну операцию по увеличению груди.

Имплантаты Мартины расширяются врачом с помощью физиологического раствора, который вводится через клапан под ее подмышкой.

Несмотря на то, что Мартина говорит о том, что большая грудь приносят ей много радости, женщина столкнулась и с трудностями. Например, сейчас она уже не может пристегнуть ремень безопасности в машине. Для этого Мартине приходится использовать специальный удлинитель для ремня.

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