Женщина придумала оригинальную месть изменившему ей парню

Женщина, уличившая своего возлюбленного в измене, придумала весьма необычный способ мести своему обидчику. Она решила сжечь дорогой костюм мужчины и отправить оставшееся от него ему по почте. Но предварительно она дала возможность пользователям Сети спасти вещь.

Историю рассказало издание Daily Star. Обманутая женщина опубликовала в социальной сети фотографию костюма ценой в 150 фунтов стерлингов (15 тысяч рублей), который принадлежит ее бывшему молодому человеку. Парень ранее забыл его у нее дома.

Женщина пообещала сжечь дорогую вещь и отправить оставшееся от костюма его владельцу по почте в том случае, если никто из подписчиков не захочет забрать его себе совершенно бесплатно.

Пользователям понравилась идея женщины. За такую реакцию на измену возлюбленного они назвали ее героиней.

Месть обиженных женщин страшна — в гневе дамы наносят удар по самому «дорогому», что есть у мужчин. Так, после очередной ссоры с мужем супруга просто залила его игровую консоль суперклеем. Мужчина сам поделился фотографиями приставки в соцсети. Ему нужно было сильно постараться, чтобы вернуть девайс в рабочее состояние.