Интересное 17 марта 2023, 05:33 Женщина получила от магазинов 500 тысяч фунтов, крадя одежду и возвращая ее обратно Daily Mail: жительница Британии получила 500 тысяч фунтов от магазинов, крадя из них вещи Pxhere

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Жительницу Великобритании оказалась под судом за многочисленные эпизоды краж, мошенничество, хранение незаконного имущества и извращение хода правосудия. На протяжении четырех лет женщина воровала товары в магазинах, а затем приносила их обратно и добивалась компенсации за возврат. Об этом сообщило Daily Mail.

За период с июля 2015 года по февраль 2019-го женщина свыше тысячи раз совершала кражи в магазинах по всей Великобритании, а после сдавала одежду обратно. Камеры видеонаблюдения засекли, как она брала товары с полок и тут же несла их к кассе, чтобы оформить возврат. Таким образом, женщина заработала более 500 тысяч фунтов, что равняется примерно 46 миллионам рублей.

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Сейчас задержанной грозит значительный срок, но пока неизвестно, насколько суровым окажется наказание.

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