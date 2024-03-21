Интересное 21 марта 2024, 19:48 Женщина на Кубани родила сына и дочь с разницей в 34 года Жительница Кубани родила детей с разницей в 34 года и попала в Книгу рекордов Freepik

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В Краснодаре 51-летняя местная жительница родила детей с разницей в 34 года. При этом второй ребенок появился на свет практически одновременно с внуком, сообщило РИА «Новости».

Женщина рассказала журналистам, что в 51 год стала второй раз матерью и подала заявку в Книгу рекордов России как самая возрастная роженица. Однако для этого статуса она не подошла, но стала рекордсменкой по самому продолжительному перерыву между родами. Она родила дочь через 34 года после появления первенца.

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«Отсутствие внуков сыграло роль в моем решении, что у меня будет ребенок. Сын и невестка прожили уже 11 лет к тому моменту, у них не получалось», — поделилась жительница Кубани.

Юморист Евгений Петросян установил личный рекорд — он недавно стал отцом в 78 лет. Артист и его супруга Татьяна Брухунова назвали новорожденную дочку Матильдой.