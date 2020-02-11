Жена сценариста фильма «Москва слезам не верит» рассказала о случайной ошибке, которую использовали на съемках

По данным сайта «Утро.ру», речь о сцене, где героиня Раисы Рязановой рассказывает подругам, что пойдет «в концерт». Героиня Ирины Муравьевой поправляет ее, и все смеются.

Изначально этот момент не был запланирован. Актриса должна была сказать текст верно, но в сценарии допустили опечатку.

«„На концерт“ и „в концерт“ — моя опечатка», — призналась Кожина.