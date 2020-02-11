11 февраля 2020, 14:43
Жена сценариста фильма «Москва слезам не верит» рассказала о случайной ошибке, которую использовали на съемках
Супруга одного из сценаристов фильма «Москва слезам не верит» рассказала, что случайно допустила опечатку, когда проверяла сценарий на предмет ошибок. Ошибку Людмилы Кожиной решили использовать во время съемок. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
По данным сайта «Утро.ру», речь о сцене, где героиня Раисы Рязановой рассказывает подругам, что пойдет «в концерт». Героиня Ирины Муравьевой поправляет ее, и все смеются.
Изначально этот момент не был запланирован. Актриса должна была сказать текст верно, но в сценарии допустили опечатку.
«„На концерт“ и „в концерт“ — моя опечатка», — призналась Кожина.