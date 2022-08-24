Железнодорожный вокзал откроют в поселке Пурпе в ЯНАО

В поселке Пурпе Ямало-Ненецкого автономного округа построят железнодорожный вокзал. Новое помещение заменит многолетний долгострой. Такой информацией поделился губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал политика.

Новое здание будет иметь три этажа. Сейчас работники создают основу для фундамента. На работы потребуется два года, а новую коробку установят уже весной 2023 года.

«Приняли решение снести долгострой. На его месте начали возводить новый трехэтажный вокзал с парковкой и автобусной остановкой», — рассказал политик.