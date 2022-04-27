Политолог Кортунов пояснил, кого из лидеров стран стоит ждать на параде Победы

9 Мая в Москве состоится парад Победы. Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов рассказал, что на праздник могут приехать лидеры Луганской и Донецкой народных республик, а также власти Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщили NEWS.ru.

Специалист подчеркнул, что скорее всего на парад не приедут председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Ради такой поездки необходимы отдельные договоренности.

«Едва ли приедут лидеры Китая и Индии, потому что это потребует отдельных договоренностей. Сейчас это сложно организовать быстро. Если говорить о Си Цзиньпине, то, насколько я знаю, он не путешествует по миру с начала пандемии», — пояснил специалист.