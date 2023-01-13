Интересное 13 января 2023, 11:12 Жанна Бадоева отправилась в Армению, чтобы познакомиться со страной

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Телеведущая Жанна Бадоева отправилась в столицу Армении Ереван, чтобы поближе познакомиться со страной, ее жителями и обычаями. Об этом сообщил сайт teleprogramma.pro.

По словам телеведущей, люди здесь очень гостеприимные. Каждый встречный на пути человек подскажет адрес, дорогу, кто-то даже может устроить маленькую экскурсию.

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«Сам по себе Ереван не такой большой. Если заблудишься, достаточно обратиться к любому прохожему: тебя не только до нужного места проводят, но еще и маленькую экскурсию устроят», — сообщила Бадоева.

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Ей удалось познакомиться с армянскими мультипликаторами, а также побывать в студии мультипликации, где был нарисовал известный во всем мире мультфильм «В синем море, в белой пене…». Специалисты из Армении доказали, что они одни из лучших в этой сфере.

Увидеть сюжет об Армении можно на Первом канале.