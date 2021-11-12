«Жалкие гиены, смейтесь». Российский киберспортсмен-чемпион ответил на травлю своей невесты

Капитан российско-украинской киберкоманды Natus Vincere Кирилл Boombl4 Михайлов ответил пользователям, которые призвали его расторгнуть помолвку с его девушкой Ликой. Хейтеры просили Бумыча одуматься, слили в Сеть порнографические видео якобы с его невестой и утверждали, что она его просто использует.

В ответ на оскорбления Михайлов опубликовал у себя в Instagram фото с турнира PGL Major Stockholm, победа на котором принесла команде миллион долларов. Во время награждения Boombl4 как раз сделал Лике предложение.

«Мечта, борьба, радость, триумф и момент Х Лики. Настоящие близкие всегда со мной, а жалкие гиены которые смеются. Смейтесь — ведь это все, что вы умеете в этой жизни», — написал киберспортсмен.

Лика тоже не оставила происходящее в Сети без внимания и написала гневный пост у себя в Instagram.

«Сегодня я проснулась и [офигела]. Я даже не сразу поняла, что происходит. <…> Официально заявляю, что ко всему этому бреду, что написали про меня в интернете, я отношения не имею. Все обвинения — это наглая клевета», — подчеркнула она.

Источник фото: Instagram

По словам девушки, ей известно, кто может стоять за кампанией против нее. Лика напомнила, что последние семь лет осваивала профессию врача, чтобы спасать жизни людей. Таким образом, невеста Михайлова дала понять, что утверждения о том, что она якобы снималась в порно и работала в эскорте, не соответствуют действительности.

«И я готова все доказать в суде!» — добавила она.

Лика обратила внимание, что выбрала Boombl4 спутником жизни и ни разу об этом не пожалела.

«Мой единственный и неповторимый навсегда. Мы все еще отмечаем победу! Поэтому извините, что чуть пропали. Сейчас нам ни до кого и ни до чего, кроме друг друга», — заключила она.

Комментарии к своим записям Лика закрыла, поэтому ее хейтеры не смогли поделиться с ней своим видением их семейного счастья. Но, судя по обсуждениям к посту Михайлова, его доводы их не убедили.

«Она тебя использует! Одумайся!!! Ты лучший капитан! Помни, мы с тобой», «Вроде не глупый, а поступает очень тупо», «Все. Закончился чел», — написали Бумычу его подписчики.

В октябре пара уже расставалась. Об этом оба публично сообщили в соцсетях. Лика тогда заявила, что они остались друзьями. Но все резко изменилось после победы PGL Major Stockholm. Именно из-за этого пользователи считают, что Лика ведет себя корыстно.