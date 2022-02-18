Последняя зеркальная дата тысячелетия. Что обещает 22.02.2022?

Зеркальная дата 22.02.2022 выпадает на вторник и может подарить россиянам энергию успеха и удачу в делах. Браки, заключенные в этот день, будут крепкими и счастливыми, но только если они заключены по любви.

Четыре стихии помогут в делах

В этом году 22-й день второго месяца — уникальная зеркальная дата, последняя в этом тысячелетии. Нумерологи уверены, что она имеет волшебные и мистические свойства.

Белый таролог Сергей Борг в беседе с «360» рассказал, что двойки, которые складываются в четверки, делают 22 февраля этого года очень сильной и значимой датой. В этот день, по его словам, задействуется энергия, которая позволяет людям быстро решить поставленные задачи и достигнуть намеченной цели.

«Это энергия соединения стихий: земли, воды, огня и воздуха, — их характеризует цифра четыре», — сказал Борг.

Таролог отметил, что в этот день идет очень сильная зарядка талисманов и оберегов от сглаза, порчи и приворотов, а также тех, что притягивают удачу и успех, открытие всех дорог и исполнение желаний.

Любовная дата

Также 22 февраля располагает к делам любовным. Сочетание цифр, по словам таролога, дает сильную энергию для любви и страсти, а также для перспектив развития, карьерного роста и многого другого.

«Кроме того, магия стихий позволяет очень сильно влиять на судьбу других людей», — сказал Сергей Борг.

Там, где есть больше трех-четырех одинаковых цифр, уверен таролог, идет соединение судеб. Многие верят, что эти цифры надолго соединят людей, дадут перспективу взаимодействию между мужской и женской энергиями.

Астрокоуч и психолог Игорь Силенок объяснил «360», что кроме нумерологического показателя, есть еще астрологический и индивидуальный. Если под венец идут два хороших человека, заботливых и внимательных друг к другу, которые стремятся не получать, а отдавать, то дата абсолютно не важна.

«В этой дате много двоек, а двойка связана с Луной, которая, в свою очередь, связана с материнским началом. Поэтому в этот день максимально благоприятно прояснить свои отношения с мамой», — сказал Игорь Силенок.

При этом он подчеркнул, что нужно обращаться к маме не с претензиями, а с благодарностью. Еще лучше — попросить прощения за старые обиды.