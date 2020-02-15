Зеленский пожаловался на музыку в наушниках вместо перевода

Он отвечал на вопросы американской журналистки телеканала CNN, когда что-то пошло не так.

«У меня в наушниках звучит музыка», — неожиданно сказал украинский лидер по-английски.

Ранее Зеленскому не поставили микрофон на трибуне перед его выступлением. Президент заявил, что без микрофона он выступать не может, и один из представителей конференции поделился с ним своим.

На конференции в прошлом году киевский мэр Виталий Кличко назвал «довольно креативным» шагом решение Зеленского предложить согражданам помочь ему написать предвыборную программу. Также он сказал, что его выдвижение на пост президента — опасная ситуация для Украины.