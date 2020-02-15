    15 февраля 2020, 16:22

    Зеленский пожаловался на музыку в наушниках вместо перевода

    Дарья Морозова

    Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что на Мюнхенской конференции по безопасности у него в наушниках звучала музыка вместо перевода с английского языка на украинский. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Он отвечал на вопросы американской журналистки телеканала CNN, когда что-то пошло не так.

    «У меня в наушниках звучит музыка», — неожиданно сказал украинский лидер по-английски.

    Ранее Зеленскому не поставили микрофон на трибуне перед его выступлением. Президент заявил, что без микрофона он выступать не может, и один из представителей конференции поделился с ним своим.

    На конференции в прошлом году киевский мэр Виталий Кличко назвал «довольно креативным» шагом решение Зеленского предложить согражданам помочь ему написать предвыборную программу. Также он сказал, что его выдвижение на пост президента — опасная ситуация для Украины.