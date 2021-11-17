Завод строительных материалов в Ноябрьске может стать резидентом Арктической зоны

В Ноябрьске рабочие возводят завод по производству железобетонных дорожных плит. Об этом сообщили «Север-Пресс».

Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов рассказал, что ремонт в здании уже подошел к концу. Также строители установили там оборудование. На производстве уже выпустили пробную партию продуктов.

Политик отметил, что ООО «Ноябрьский завод строительных материалов» может присоединиться к Арктической зоне и получить проект по производству железобетонных дорожных плит. Благодаря статусу резидента заводу получит преференции.