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    17 ноября 2021, 18:48

    Завод строительных материалов в Ноябрьске может стать резидентом Арктической зоны

    ООО «Ноябрьский завод строительных материалов» может присоединиться к Арктической зоне

    Арина Бобкова

    В Ноябрьске рабочие возводят завод по производству железобетонных дорожных плит. Об этом сообщили «Север-Пресс».

    Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов рассказал, что ремонт в здании уже подошел к концу. Также строители установили там оборудование. На производстве уже выпустили пробную партию продуктов.

    Политик отметил, что ООО «Ноябрьский завод строительных материалов» может присоединиться к Арктической зоне и получить проект по производству железобетонных дорожных плит. Благодаря статусу резидента заводу получит преференции.