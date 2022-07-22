Завод по производству архитектурного бетона построят в Москве

В Москве появится новый завод по изготовлению архитектурного бетона. Такой информацией поделился заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщил Mash со ссылкой на пресс-службу портала мэра Москвы.

Завод будет располагаться в Походном проезде Северо-Западного административного округа. Строительством займется концерн «Крост». Организация уже подписала договор с правительством города. После строительства в Москве появятся 110 рабочих мест.