Завершился съемочный процесс фильма ужасов «Хэллоуин заканчивается»

Поклонников фильмов ужасов порадовали новостью о завершении съемочного процесса заключительной части трилогии «Хэллоуин» про неубиваемого маньяка Майкла Майерса. Об этом написал актер Джеймс Джуд Кортни в социальных сетях, рассказал «Ридус».

Также про окончание съемок стало известно и от гримера Кристофера Нельсо. Он как и Майерс сообщил об этом в своих социальных сетях.

По сюжету действия будут происходить спустя четыре года после печально известной ночи в Хэддонфилде. В финальной части трилогии сценаристы затронут тему пандемии и расскажут о трех выживших героинях — Лори Строуд, ее внучке Эллисон и повзрослевшей Линдси Уоллес. Жертвам Майерса предстоит выстоять в последнем бое перед маньяком.

Заключительная часть трилогии должна выйти на экраны этой осенью.