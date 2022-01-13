Завершились съемки второй части фильма «Аквамен»

Режиссер Джеймс Ван сообщил о завершении съемок фильма «Аквамен-2». Об этом он рассказал поклонникам кинокартины в своем Instagram-аккаунте, написало РИА ФАН.

«Тысячу раз говорю спасибо всей невероятной команде, которая так усердно и неустанно работала над этой картиной. Особенно британская часть, где мы сняли 95% фильма. Действительно, там одни из лучших мастеров и ремесленников, с которыми мне посчастливилось работать. И большой привет удивительным гавайским и лос-анджелесским подразделениям», — написал Ван.

Он разместил фото с актерами Джейсоном Момоа и Патриком Уилсоном, который держит в руках лейку для душа. Кинорежиссер признался, что ему не терпится поделиться своей работой со зрителями.

«Мне предстоит пройти очень долгий путь, прежде чем он будет готов, но мне не терпится поделиться этим небольшим фильмом со всеми вами», — заключил он.

Съемки фильма начались летом 2021 года в Лондоне. Кроме Момоа и Уилсона, в фильме сыграли Яхьи Абдул-Матин II, Эмбер Херд и Пилу Асбек. Выход киноленты на российские экраны запланирован 15 декабря 2022 года.