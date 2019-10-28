Завершилась рекордная миссия американского беспилотного самолета

Экспериментальный орбитальный самолет провел на орбите более двух лет — 780 дней. На сегодняшний день общее количество дней, проведенных на орбите в рамках данной программы, составляет 2865 дней.

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«В ходе этой миссии были успешно проведены эксперименты Исследовательской лаборатории, а также была обеспечена доставка малых спутников», — сообщили в ведомстве.

По словам главы ВВС США Барбары Барретт, X-37B особенно примечателен возможностью многоразового использования для полетов в космос.

По слухам, самолет будет способен уничтожать космические спутники.

Ранее в СМИ сообщалось, что секретный самолет Boeing X-37B завершил свой 718-й день на орбите, совершив самую длительную миссию для секретных военных испытаний.