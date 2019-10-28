  • Завершилась рекордная миссия американского беспилотного самолета

    28 октября 2019, 03:26

    Александра Каширина

    Беспилотный космический самолет X-37В завершил испытательную миссию, установив рекорд. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Twitter-аккаунт ВВС США.
    Завершилась рекордная миссия американского беспилотного самолета

    Экспериментальный орбитальный самолет провел на орбите более двух лет — 780 дней. На сегодняшний день общее количество дней, проведенных на орбите в рамках данной программы, составляет 2865 дней.

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    «В ходе этой миссии были успешно проведены эксперименты Исследовательской лаборатории, а также была обеспечена доставка малых спутников», — сообщили в ведомстве.

    По словам главы ВВС США Барбары Барретт, X-37B особенно примечателен возможностью многоразового использования для полетов в космос.

    По слухам, самолет будет способен уничтожать космические спутники.

    Ранее в СМИ сообщалось, что секретный самолет Boeing X-37B завершил свой 718-й день на орбите, совершив самую длительную миссию для секретных военных испытаний.