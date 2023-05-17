Интересное 17 мая 2023, 17:55 Затонувший древний корабль с колоннами обнаружили у берегов Израиля

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У побережья Израиля в районе Бет-Яннай обнаружили древний затонувший корабль, который перевозил мраморные колонны. Об этом сообщил сайт Planet Today.

Отмечается, что обломки судна удалось найти благодаря шторму, до этого артефакты были засыпаны песком. Ученые предположили, что корабль мог перевозить груз из Турции или Греции.

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Как сообщил сайт «Политэксперт», такая находка позволит специалистам подробнее изучить архитектуру римской эпохи.