Девушка раскрыла универсальный способ заснуть за 5 минут

Студентка факультета психологии раскрыла простой способ, который поможет заснуть всего за пять минут. Девушка рассказала о методе в видео, которое опубликовала в аккаунте psychologee в TikTok.

По словам автора ролика, ее профессор советует перед сном мысленно перечислять не связанные друг с другом слова. Например, в один ряд можно поставить что-то из мебели и продуктов питания.

«Чем рандомнее, тем лучше», — отметила девушка.

Видеозапись с простым советом прибавила своему автору популярности в соцсети. Пользователи согласились с действенностью ее метода.

«Чем усерднее ты пытаешься уснуть, тем сложнее тебе это сделать, так что если сосредоточиться на рандомных вещах, можно уснуть быстрее», — согласился один из юзеров.

Ролик уже набрал больше четырех миллионов просмотров.

Ученые выяснили, что кофе оказывает положительное влияние на сон. По их словам, если выпить чашку кофе за шесть часов до сна, то это поможет лучше отдохнуть. Также исследователи выявили, что две чашки кофе заменяют полчаса отдыха. Однако злоупотреблять напитком не стоит, поскольку в дальнейшем это все-таки негативно отразится на качестве сна.