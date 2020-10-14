Куриный наггетс запустили в стратосферу. Видео

Британская сеть супермаркетов Iceland отправила в стратосферу куриный наггетс, который предварительно прикрепили к метеорологическому зонду. Запуск был проведен в честь 50-летия компании.

Старт зонда с наггетсом состоялся на ферме в Уэльсе, неподалеку от главного офиса компании, сообщила Daily Mail. Объект смог набрать высоту в 33 528 метров. Если пересчитывать это расстояние на наггетсы, то от поверхности Земли это примерно 880 тысяч наггетсов.

Объект сумел развить скорость до 322 километров в час, и, что примечательно, пережил температуру -60 градусов Цельсия. Позже куриный наггетс вместе с зондом упал на Землю.

Участники нестандартного запуска отправились на место приземления объекта и сделали несколько фотографий на память.