Запущено производство приквела к фильму «Оно» для сервиса HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max покажет приквел к сериалу «Оно», который получил название «Добро пожаловать в Дерри». Об этом написало издание Variety со ссылкой на инсайдера.

В основе сюжета лежит история происхождения клоуна-убийцы Пеннивайза. Действия фильма будут разворачиваться в 1960-х годах, до событий первой части «Оно», сообщило РИА ФАН.

Сценарий для приквела подготовил актер Джейсон Фукс. Режиссером, а также исполнительным продюсером является Андрес Мускетти, снявший «Оно» и «Оно 2». Съемочным процессом будет заниматься киностудия Warner Bros.

Ранее была озвучена дата выхода аниме-приквела к трилогии «Властелин колец». Кинокомпании New Line Cinema и Warner Bros. Animation готовятся к выпуску первого аниме-приквела к фэнтези писателя Джона Толкина «Властелин колец». Зрители смогут увидеть его уже 12 апреля 2024 года. Режиссером выступит Кендзи Камияма, а продюсером Джозеф Чоу. Сценарий будет писать новозеландский сценарист и кинопродюсер Филиппа Бойенс.