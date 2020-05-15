Запертая душа собаки: кошка поразила хозяйку своим поведением

Хозяйка кинула небольшую палку в другую комнату. Ее домашний питомец сразу же кинулся за ней и принес обратно. Именно это и поразило женщину: обычно такое поведение свойственно собакам.

Женщина назвала видеоролик «Мой кот в прошлой жизни был собакой». Запись набрала более миллиона просмотров.

Пользователей Сети такое поведение представителя кошачьих поразило не меньше. Они написали: «Ого, он быстрый, мой пес далеко не всегда так молниеносно реагирует». Подписчики высоко оценили скорость и грацию героини ролика. «Собакам повезло, что кошки редко себя так ведут», — добавили они. А еще интернет-пользователи предположили, что эту кошку явно воспитала стая собак.