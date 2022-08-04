Западные блогеры раскрыли лайфхаки спасения от жары без помощи кондиционера

Западные блогеры запустили в социальных сетях видеоролики, в которых поделились «древними» методами охлаждения в жаркую погоду. Об этом написал сайт «Политика сегодня».

По словам инфлюенсеров, во время жары можно легко охладиться и без кондиционеров. Они предложили жителям городов открывать окна, чтобы создавать сквозняк.

«Слишком жарко? Нет нужды тратиться на вентилятор и включать его днями и ночами, чтобы ваш счет за электричество взлетал до небес. Эти лайфхаки олдскульные, но зато рабочие! Дешево и сердито», — говорится в одном из видеороликов.

Блогеры также советуют замораживать воду в бутылках или грелках, а потом подкладывать их в кровати.