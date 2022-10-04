Занятия музыкой улучшат кратковременную память | 360°

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Занятия музыкой улучшат кратковременную память

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Занятия музыкой помогут улучшить кратковременную память. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США). Об этом сообщил «Ридус».

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 47 человек возрастом от 60 до 79 лет, не имеющие музыкального образования. На протяжении восьми недель они играли в обучающую игру по музыкальному ритму.

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Эксперимент показал, что занятия улучшили кратковременную память респондентов на четыре %.

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