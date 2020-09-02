Пилот лайнера пожаловался на пролетевшего за бортом мужчину. Расследованием занялось ФБР

Необычное сообщение принял диспетчер в США. Пилот авиакомпании American Airlines сообщил ему о мужчине, который пролетел мимо самолета на высоте 914 метров с реактивным ранцем.

Из опубликованной записи диспетчера следует, что неизвестный с реактивным ранцем пролетел на расстоянии примерно 270 метров от воздушного судна, сообщил Fox News 11. Лайнер в это время заходил на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса.

«Диспетчер… мы только что пролетели парня с реактивным ранцем… слева от нас, может быть, в 300 ярдах (274 метра — прим. ред.) от нас, примерно на нашей высоте», — сказано в записи диспетчера, которую опубликовал телеканал. Как уточняется в момент инцидента самолет находился на высоте более 900 метров над землей.

При этом отмечается, что это не первая подобная жалоба. Также летающего за бортом мужчину видел и пилот другого воздушного судна, предположительно авиакомпании SkyWest. Об этих инцидентах уже известно ФБР. Однако никакой дополнительной информации в бюро не сообщили. Представитель ФБР рассказал телеканалу только то, что ФБР приступило к расследованию произошедшего.

Еще в январе 2018 года разработчики американской компании JetPack Aviation представили новую модель реактивного ранца, она способна разгоняться до 320 километров в час. Новая модель была оснащена шестью турбореактивными двигателями вместо двух. Максимальная высота, на которую сможет подняться аппарат JB-11 составляет 4,5 километра, заявляли разработчики.