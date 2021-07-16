Кот-спортсмен покорил Instagram

Хозяин четвероного питомца выложил в Instagram необычное видео. На кадрах видно, как кот пытается «накачать» свои лапки, как спортсмен, заняв удобное положение на диване. Об этом написал «Ридус».

Видеоролик с котом-спортсменом уже набрал более трех миллионов просмотров. Комментаторы под видео отметили, что даже котик занимается спортом летом, а многие люди не делают этого.

Кто-то из пользователей Сети посоветовал добавить к видео музыку из фильма «Рокки» с Сильвестром Сталлоне, а кто-то решил, что питомец просто отмахивается от жары.