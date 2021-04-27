Заморозки вновь пришли в Челябинск

Челябинская область вновь почувствует на себе силу ночных заморозков, которые вернутся на территорию региона с 28 апреля. Температура воздуха опустится до минус пяти градусов. Об этом рассказали синоптики «Челпогоды».

«С 28 апреля на территории Челябинской области в низинах прогнозируется до пяти градусов мороза. 29 и 30 апреля ночные температуры опустятся до двух градусов ниже нуля», — добавил местный сайт погоды.

Температура воздуха с 28 по 30 апреля в дневные часы зафиксируется в районе 11-16 градусов, ночью будет приблизительно около ноля, сообщило ИА Ura.ru.