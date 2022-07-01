Заместитель мэра Москвы Бирюков рассказал о реконструкции исторических переулков города

В Москве активно благоустраивают центр. Уже в 2022 году планируют завершить реконструкцию сразу нескольких переулков. Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Политик пояснил, что в этом году планируют завершить реконструкцию Брюсова, Леонтьевского, Елисеевского, Малого и Большого Гнездниковского переулков, Шведский тупик. Сейчас работы успели завершить на 40%.

«Главная задача — сохранить колорит этих пространств, добавить им комфорта и функциональности. По проекту расширим тротуары, создадим удобные парковочные карманы, поставим современные фонари, скамейки и навигационные стелы», — отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что в порядок приведут также находящиеся рядом скверы — Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича. Там установят новые лавочки, а также отремонтируют дороги.