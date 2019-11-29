Заместитель британского посла в России посетит международный музыкальный фестиваль на Урале

Линдси Сколл прибудет в Екатеринбург 2 декабря, чтобы поддержать соотечественников на музыкальном фестивале «Евразия».

Кроме того, в тот же день Линдси Сколл осмотрит в Екатеринбурге Центральный стадион. Линдси известна как заядлая болельщица футбола. А после ЧМ-2018 екатеринбургский стадион с приставными трибунами прославился на весь мир, поэтому ей интересно на него посмотреть. Она уже приезжала в Екатеринбург в ноябре 2018 года, но тогда съездить на стадион не было времени. В прошлый раз она приезжала в уральскую столицу для встречи с представителями ЛГБТ в их ресурсном центре», — рассказал источник.

Отмечается, что в МИД Великобритании Сколл работает с 1996 года. До поста в посольстве в РФ она была Верховным комиссаром Великобритании в Республике Сейшельские острова и заместителем посла в КНДР.