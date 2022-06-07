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    07 июня 2022, 10:53

    Захоронение женщины возрастом более 2 тысяч лет обнаружили в Греции

    Оксана Лавнюженко

    На севере Греции археологи нашли захоронение женщины возрастом более двух тысяч лет. Об этом написало издание Planet Today.

    Рядом с женщиной, которая была погребенена на ложе, находились бронзовые фигурки русалок и птиц. Специалисты полагают, что она могла происходить из правящей династии, сообщила «Экономика сегодня».

    Недалеко от места, где проходили раскопки, находится деревня Мавропиги, которая в древние времена была крупным городом.