Захоронение женщины возрастом более 2 тысяч лет обнаружили в Греции

На севере Греции археологи нашли захоронение женщины возрастом более двух тысяч лет. Об этом написало издание Planet Today.

Рядом с женщиной, которая была погребенена на ложе, находились бронзовые фигурки русалок и птиц. Специалисты полагают, что она могла происходить из правящей династии, сообщила «Экономика сегодня».

Недалеко от места, где проходили раскопки, находится деревня Мавропиги, которая в древние времена была крупным городом.