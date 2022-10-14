«Загляденье». Кошачья семья растрогала пользователей Сети | 360°

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14 октября 2022, 15:04

«Загляденье». Кошачья семья растрогала пользователей Сети

«Ридус»: спящая семья из шести котов попала на видео

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В Сети набирает популярность ролик, где мама-кошка и папа-кот сладко спят в окружении своих детенышей. Роликом поделилось издание «Ридус».

Кошачья семья из шести пушистиков уснула в своем мягком диванчике. Причем спят они так крепко, что даже не замечают, как за ними подглядывает хозяин с телефоном.

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Автор видео сообщает, что ролик поднимет настроение даже в самый трудный день и избавит от негативных мыслей.

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«Омг! Мимиметры просто зашкаливают!», «Кажется, Бог создал этих котиков, чтобы люди сошли с ума от восторга», «Какая чудесная семья. Загляденье», — написали под видео пользователи Сети.

Коты

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