Интересное 14 марта 2024, 20:02 Загадочные тоннели нашли в Астраханской области В Астраханской области под монастырем обнаружили 14 огромных тоннелей РИА «Новости»

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Огромные тоннели обнаружили под Чуркинским монастырем, который находится в Володарском районе Астраханской области. Об этом ГТРК «Лотос» сообщил председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьев.

Необычную находку сделали во время георадарных исследований. Специалисты увидели на глубине 12 метров 14 рукотворных тоннелей, не заполненных водой. Самая большая из подземных полостей была 10 метров в высоту и 78 метров в длину.

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Весной здесь планируют начать раскопки. К работе привлекут специалистов Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова.

По мнению руководителя благотворительного фонда поддержки возрождения русской церковной архитектуры «Иннотех XXI» Алексея Агапова, в тоннелях, возможно, находятся ценные утерянные святыни.

Ранее в центре столицы на Большой Татарской улице археологи нашли около 600 элементов посуды из фарфора. редметы передадут в Музей Москвы.