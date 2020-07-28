Загадочно пропавший в тайге грейдерист вышел из леса спустя 12 дней

Загадочно пропавший в тайге в Северо-Енисейском районе 47-летний грейдерист, работающий в золотодобывающем предприятии, вышел из леса спустя 12 дней.

Уточняется, что вечером 15 июля было объявлено о пропаже мужчины после того, как он не вернулся в вахтовый поселок. Его трактор обнаружили на обочине. Дверь кабины осталась открытой. От грейдера в сторону леса вели следы, высокая трава была примята. Местные жители решили, что на земляка напал медведь.

«Полиция искала Сашу с 16 по 18 июля», — процитировал жену пропавшего Елену Меркулову сайт kp.ru.

В поисках принимали участие родственники пропавшего и рабочие. Был выделен вертолет, мужчину высматривали с воздуха. Никаких успехов поиски не дали.

Вечером в понедельник, 27 июля, Александр сам вышел к людям. В настоящий момент известно лишь то, что все это время он ходил по глухой тайге. Меркулов набрел на реку и по ней вышел на свой участок. Таким образом он сделал большой круг за 12 дней.

Информации о том, почему мужчина покинул рабочее место и отправился в лес, пока нет.