19 февраля 2020, 12:10
Зачем в метро используют опилки для уборки? Метрополитен Санкт-Петербурга раскрыл секрет
Опилки используют для уборки в метро Санкт-Петербурга и некоторых других городов. Выяснилось, что они прекрасно впитывают грязь и пыль. Об этом сообщил портал «Город+».
По данным ИА «Невские Новости», сотрудники убеждены, что лучший способ связать грязь и быстро собрать ее — предварительно засыпать опилками.
Также работники метрополитена рассказали, что как-то раз пассажир закапал пол на платформе вареньем. Липкое пятно было легко убрать — достаточно засыпать опилками и подмести.
«Быстро, практично, недорого. Что немаловажно — экологично», — подытожили сотрудники.
Естественно, это не единственное средство, которое используют для уборки. В метро есть специальные уборочные машины и чистящие средства, которыми моют стены и вагоны.