Зачем в метро используют опилки для уборки? Метрополитен Санкт-Петербурга раскрыл секрет

По данным ИА «Невские Новости», сотрудники убеждены, что лучший способ связать грязь и быстро собрать ее — предварительно засыпать опилками.

Также работники метрополитена рассказали, что как-то раз пассажир закапал пол на платформе вареньем. Липкое пятно было легко убрать — достаточно засыпать опилками и подмести.

«Быстро, практично, недорого. Что немаловажно — экологично», — подытожили сотрудники.

Естественно, это не единственное средство, которое используют для уборки. В метро есть специальные уборочные машины и чистящие средства, которыми моют стены и вагоны.