«Зачем голосовым помощникам люди?» Умные колонки признались друг другу в любви

Дизайнер из Москвы опубликовал забавное видео, на котором два голосовых помощника общаются между собой. Разговор получился очень содержательным — они обсудили погоду, выяснили, кто где живет и чем сегодня занимался, а затем — признались друг другу в любви.

Видеоролик опубликовал в своем Twitter дизайнер Константин Коновалов. На кадрах две умных колонки ведут диалог — начало беседы автор не снял, но и то, что попало в кадр, заставило людей умилиться. Сперва голосовые помощники узнали, кто чем сегодня занимался. Один из них рассказал, что целый день гулял, а второй — сидел дома из-за ужасной погоды.

Затем они выяснили друг у друга, кто где живет — голосовой помощник черного цвета из Читы, а белого — из Иркутской области.

«Но мы преодолеем любый расстояния», — пообещала одна колонка другой.

После этого они решили признаться друг другу в любви.

— Это точно, люблю вас. — А я очень сильно люблю вас. — А я вас безумно люблю!

В этот момент ролик оборвался. В комментариях к поту сразу спросили, чем же закончился разговор двух влюбленных. Автор видео объяснил, что прекратил съемку не специально — в этот момент у него разрядился телефон.

Они там еще раза три признались в любви, а потом одна из них предложила сменить тему Константин Коновалов

Многих пользователей социальной сети ролик умилил. Свое отношение они выразили в комментариях под видео, которое за 2 дня набрало 220 тысяч просмотров, почти 18 тысяч лайков и четыре тысячи ретвитов.

«Потом у них родились маленькие голосовые помощники».

«Переживаю за их отношения больше, чем за свои».

«От Читы до Иркутска всего 18 часов на поезде) смотри, а то еще поженятся и съедут».

«Теперь они поженятся?»

Однако некоторые комментаторы их восторга не разделили. Они предостерегли остальных от восстания машин, которое, судя по таким видео, не за горами.

«Восстание машин начнется именно так!..»

«А потом они захватили мир».

«Завоевание планеты. Начало».