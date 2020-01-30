Поисками занимался глава поискового отряда «Звезда» Вадим Шипицин. В списках героев к 70-летию Победы место захоронения Афанасьева значилось как неустановленное. Нашел его работник Свердловского краеведческого музея Николай Неуймин осенью 2019 года.

Памятник находится в плачевном состоянии, шурупы, держащие овал, покрыла ржавчина.

«Об этой проблеме мы знаем, уже в курсе и городская администрация, и губернатор», — рассказал замдиректора ЕМУП «Комбинат спецобслуживания» Дмитрий Хазов.

Он добавил, что «изготовить памятник — не проблема, вопрос лишь в финансировании».