Заблудившегося в лесу полосатого тюленя спасли на Сахалине

Полосатого тюленя, который заблудился в лесу, спасли на Сахалине. Об этом сообщил ОТР.

Животное не смогло попасть в воду из-за нестабильности льда, который перекрыл полынью. По этой причине тюлень двинулся в сторону леса. Он прошел расстояние в 700 метров в поисках моря.

Зверя обнаружили сотрудники фонда «Зеленый Сахалин». В момент переноски зверь начал сопротивляться и рычать. Однако сотрудникам организации все же удалось вернуть детеныша в водоем.