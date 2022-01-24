24 января 2022, 15:28
Заблудившегося в лесу полосатого тюленя спасли на Сахалине
Полосатого тюленя, который заблудился в лесу, спасли на Сахалине. Об этом сообщил ОТР.
Животное не смогло попасть в воду из-за нестабильности льда, который перекрыл полынью. По этой причине тюлень двинулся в сторону леса. Он прошел расстояние в 700 метров в поисках моря.
Зверя обнаружили сотрудники фонда «Зеленый Сахалин». В момент переноски зверь начал сопротивляться и рычать. Однако сотрудникам организации все же удалось вернуть детеныша в водоем.