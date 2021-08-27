Забавные попытки кота схватить нарисованного жука сняли на видео

Девушка из TikTok развлекается со своим питомцем необычным способом. Будучи художницей, она нарисовала для домашнего любимца жука, с которым он весело играет. В Сеть попало видео, как усатый пытается схватить насекомое и съесть его. Об этом рассказал «Ридус».

Понятно, что все попытки заканчиваются провалом. Однако выглядит это довольно забавно. Ролик с котом в социальной сети набрал практически миллион просмотров. Кроме того, неравнодушные оставили под ним сотни комментариев. Вот что писали пользователи Сети: «Нечего тут жуков разводить!», «Просто этот рисунок слишком реалистичный», «Может, это слишком впечатлительный кот, а не реалистичный жук?», «Ахаха, говорят, что этот кот до сих пор ловит жука», «Сломала кота карандашным рисунком».