Забайкальский манул вернется в Московский зоопарк

Этот вид дикой кошки занесен в Международную Красную книгу как «Близкий к угрозе исчезновения», напомнил сайт «Мир 24».

Новый хищник переедет в Москву в апреле из Центра воспроизводства редких видов Московского зоопарка под Волоколамском. Отмечается, что манулы в центре воспроизводства регулярно приносят потомство.

«Мы рады, что гости столичного зоосада вновь смогут наблюдать за манулом и изучать повадки этого удивительного зверя. Палласов кот, который жил на территории нашего зоопарка долгие годы, к сожалению, умер от прогрессировавшей неизлечимой болезни в начале января. Он был символом нашего зоопарка и всеобщим любимцем», — поделилась Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Напомним, забайкальские манулы обитают в Восточной Сибири, Монголии, Кыргызстане и предгорьях Гималаев. Окраска шерсти делает этих кошек мастерами маскировки. Длина тела скрытного хищника достигает 50-65 сантиметров, а весить он может от 2,55 до пяти килограммов.