30 апреля 2022, 09:17
Блогер Валя Карнавал выйдет замуж за Сашу Стоуна
Блогер Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) согласилась выйти замуж за Сашу Стоуна (Александра Зарубина). Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Super.Ru.
Помолвка блогеров состоялась на вечеринке в честь дня рождения продюсера тикток-хауса Hype House. Тогда пара весь вечер проводила вместе и оказывала друг другу знаки внимания.
Карнавал и Стоун начали встречаться на съемках шоу «Звезды в Африке». Парень много времени уделял своей возлюбленной и помогал ей во время проекта. После возвращения в Россию они обнародовали свои отношения.