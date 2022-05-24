Мегаяхту Дэвида Боуи продадут за 5,17 млн долларов
Яхту, которой владел британский певец Дэвид Боуи, продадут на аукционе. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на New York Post.
Певец являлся владельцем яхты в 80-х годах прошлого века. Само судно построили в 1977 году. На борту могут присутствовать 12 гостей. Ее спроектировала и построила итальянской судостроительная компания Benetti. Интерьер яхты выполнен в красном дереве. Также она украшена картинами и художественными инсталляциями.
Судно ходило по Средиземному морю и Атлантическому океану. В какой-то момент певец продал яхту. После него ей владели два человека, которые сменили название судна с Deneb Star на El Caran.
В 2020 году провели переоборудование яхты. Ее перекрасили и положили новую тиковую палубу. На протяжении последних нескольких лет судно сдавали в аренду за 85 тысяч долларов в неделю. Сейчас же стартовая цена яхты составляет 5,17 миллиона долларов.
После смерти певца в 2016 году на продажу выставили 400 произведений искусства из его личной коллекции, а также его дом.