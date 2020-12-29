YouTube составил список самых просматриваемых видео по играм в этом году

Отмечается, что самым просматриваемыми стали видео про компьютерную инди-игру в жанре песочницы Minecraft. Ролики набрали 201 миллиард просмотров. На втором месте оказалась многопользовательская онлайн-платформа Roblox. Видео про нее посмотрели 76 миллиардов раз. Третьей стала мобильная королевская битва под названием Garena Free Fire. У роликов по этой игре 72 миллиардов просмотров.

Помимо прочего, в пятерку вошли Grand Theft Auto V от Rockstar Games и Fortnite от Epic Games. У них по 70 и 62 миллиардов просмотров соответственно.