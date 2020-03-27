Yota зафиксировала значительный рост онлайн-продаж своих модемов и SIM-карт

Всего за неделю с 16 по 20 марта количество проданных онлайн модемов и модемных SIM-карт выросло в два раза по сравнению с данными за неделю с 9 по 13 марта. Это, в первую очередь, связано с тем, что в период добровольной и вынужденной самоизоляции многие жители столицы перешли на удаленную работу и дистанционное обучение.

Людям сейчас, как никогда, необходимы качественная связь и интернет, чтобы комфортно организовать рабочий и учебный процесс, а также поддерживать связь с друзьями и близкими.

Изоляция на даче

Всего же по данным Yota, пока что только 3% от общего числа клиентов мобильного оператора в Москве находятся на самоизоляции. Треть таких пользователей предпочли переехать за город, остальные по-прежнему находятся в столице.

Основные пользователи Yota — это молодая аудитория, ядро которой составляют люди в возрасте от 21 до 37 лет. Лишь малая часть из них перешла на режим самоизоляции, большинство же, перейдя на удаленную работу или дистанционное обучение, продолжает выходить из дома Дмитрий Рудских, директор по продуктовому маркетингу Yota.

Остаемся на районе

Что касается поведения горожан в новых условиях, то пользователи Yota, которые продолжают перемещаться по городу, почти перестали выезжать за пределы своих и соседних районов. Если еще месяц назад в будни они удалялись от домов в среднем на 29 км, то в настоящее время расстояние сократилось до 11 км. Кроме того, почти на 50% сократилось количество клиентов Yota, выезжающих за пределы Москвы и Московской области.

Торговые центры не досчитались посетителей

Количество клиентов Yota, посещающих торговые центры, также сократилось. Первое существенное падение произошло 19 марта, оно составило 12% по отношению к 12 марта. В прошедшие выходные торговые центры не досчитались 17% в субботу и 20,5% посетителей в воскресенье по сравнению с выходными прошлой недели.