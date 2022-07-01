Warner Bros. перенесла премьеру сиквела «Дюны» на ноябрь 2023 года

Премьера сиквела «Дюны» режиссера Дени Вильнева не состоится в ранее обозначенный срок. Кинокомпания Warner Bros. приняла решение перенести вторую часть фантастического боевика на месяц позже — на ноябрь 2023 года. Об этом написало издание Deadline.

Известно, что съемки второй части «Дюны» будут проходить в Будапеште этой осенью. Причины переноса проекта кинокомпания не раскрывает, сообщило РИА ФАН.

Первая часть фильма была презентовала зрителям 3 сентября 2021 года. По сюжету наследник знаменитого дома Атрейдесов Пола отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет в поисках ценного ресурса — меланжа.

Главные роли в фильме исполнили актеры Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея и Стеллан Скарсгард.

Ранее сообщалось, что вторая часть «Дюны» появится в мировом прокате 20 октября 2023 года.