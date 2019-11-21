Взрослая немецкая овчарка осталась щенком на всю жизнь
Двухлетняя чистокровная немецкая овчарка по кличке Рейнджер из американского города Феникс в штате Аризона всю жизнь будет выглядеть как щенок из-за редкой болезни. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.
По информации издания, немецкая овчарка Рейнджер после рождения заразилась инфекцией. Ей удалось вылечиться. Однако хозяева заметили, что рост собаки остановился. Ветеринар рассказал владельцам, что организм маленького Рейнджера перенес генетическую мутацию. Из-за таких изменений животное теперь никогда вырастет внешне.
Хозяева отметили, что долгое время скептически воспринимали поставленный врачом диагноз. Это заболевание считается крайне редким.
Из-за карликовости Рейнджер страдал от разным проблем со здоровьем, но правильное лечение помогло владельцам вылечить овчарку. В настоящее время собака живет полноценно.
У Рейнджера появилась личная страница в Instagram. Там более 67 тысяч подписчиков наблюдают за активной жизнью немецкой овчарки.