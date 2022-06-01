На ВДНХ в историческом парке «Россия — Моя история» (павильон 57) 10 июня свои двери откроет мультимедийная выставка-погружение «Петр Великий. Рождение империи». Об этом сообщило ИА НСН.

Экспозиция будет посвящена 350-летию со дня рождения первого императора. В ее создании участвовали сотрудники Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история», а также главные историки России, эксперты в компьютерной графике, моушн-дизайне и драматургии.

Посетители выставки посмотрят спектакль-биографию Петра I, а также самостоятельно попробуют управлять сюжетом с помощью жестов. Благодаря специальным датчикам зрители смогут взаимодействовать с интерактивными инсталляциями.