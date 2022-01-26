26 января 2022, 22:31
Выставка в честь Года культурного наследия в России началась в Новом Уренгое
Выставка «От ремесла к искусству» открылась в городской администрации Нового Уренгоя. Мероприятие организовали в честь Года культурного наследия народов России. Об этом сообщил «Север-Пресс».
Работы, представленные на выставке, были созданы преподавателями и учениками детских школ искусств. Сотрудница ДШИ имени С. В. Рахманинова Ирина Неустроева и ее ученики создали игрушки из глины.
А преподаватель ДШИ № 2 Светлана Гуданаева вместе с детьми представила на выставке скульптуры из папье-маше.