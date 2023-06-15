Интересное 15 июня 2023, 19:23 Выставка уличного художника Бэнкси откроется в Шотландии

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Выставка работ известного художника стрит-арта Бэнкси пройдет в городской Галерее современного искусства в Глазго в Шотландии. Об этом сообщила газета Herald.

Отмечается, что произведения искусства будут выставлены с официального разрешения самого Бэнкси. Во Франции, Германии и Австралии подобные выставки проводились без его одобрения.

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По данным RT, экспозиция работ Бэнкси откроется в воскресенье будет доступна для просмотра в течение трех месяцев.